تبقى أيام قليلة فقط على موعد بداية العام الهجري الجديد 1446 “أفضل عبارات التهنئة للمسلمين”

يتساءل الكثير من الأشخاص على موعد بداية العام الهجري الجديد 1446، فان الاحتفال بالسنة الهجرية من أهم الاحتفالات في المناسبات الإسلامية ،وحيث تستعد الأمة الإسلامية، لاستقبال السنه الهجرية الجديدة بداية لعام جديد، نوضح لكم من خلال السطور التالية موعد بداية العام الهجري الجديد 1446.

موعد بداية العام الهجري الجديد 1446

يتم تحديد موعد العام الهجري 1446 رسميا بعد استطلاع دار الافتاء في مصر وبعد غروب الشمس يوم تاسع وعشرين من ذي الحجة ومن المتوقع فلكيا كما أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه أول يوم من السنة الهجرية الجديدة هو يوم الأحد الموافق 7 من شهر يوليو وهو اليوم الأول من شهر محرم ويعتبر شهر محرم أول شهور السنة الهجرية ويعد الدعاء في يوم الهجري من أهم الأشياء التي تستقبل بها السنه الجديد.

أدعية بداية العام الهجري الجديد 1446

يريد الكثير معرفة أدعية العام الهجري وذلك للتضرع والتخرج الى الله سبحانه وتعالى بأدعية مختلفة لذلك سوف نوضح لكم جميع الادعية من خلال التالي:

اللهم نور قلوبنا ودروبنا واجعلنا من اهل الفجر والقرآن.

اللهم إني توكلت عليك وسلمت امري اليك.

اللهم اجعلنا عامنا الهجري هذا عام فرح وخير وسعادة.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا.

اللهم اصلح حالنا لحال تحبه يا الله في هذا العام.

اجازة رأس السنة الهجرية في مصر

تبدأ إجازة رأس السنة الهجرية في مصر بداية من أول يوم في شهر محرم هو الذي يوافق يوم الأحد السابع من شهر يوليو وتكون الإجازة لجميع الموظفين بالقطاع العام والخاص.