“مُتـــاح هُنــــا 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑“ استمارة التسجيل في عدل 3 والشروط اللازمة aadl.com.dz

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط التقديم على سكنات عدل وهي عبارة عن وحدات سكنية قامت وزارة الإسكان بتوفيرها لأصحاب الدخل المتوسط وليس لديهم سكن ثابت والهدف من هذا هو توفير الاستقرار لدى المواطنين، ويجب العلم أنه يتم تسديد قيمة الوحدة على شكل قسط شهري وذلك يتم وفق مجموعة من الشروط التي يتم التحقق منها أولا قبل التقديم، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

استمارة التسجيل في عدل 3

إليكم الآن خطوات التقديم على سكنات عدل وهي:

الخطوة الأولى يجب على المواطنين زيارة الصفحة الرسمية لوكالة عدل. الخطوة الثانية يرجى الضغط على زر تسجيل الدخول وقم بإدخال البيانات المطلوبة. الخطوة الثالثة من قائمة الخدمات قم بالضغط على خيار سكنات عدل. الخطوة الرابعة سوف يتطلب منك تحديد الولاية التي يتبعها المتقدم. الخطوة الخامسة سوف يفتح لك استمارة تقديم ويجب إدخال المعلومات المطلوبة بشكل دقيق. في تلك الخطوة يرجى إرفاق الوثائق المطلوبة. أخيرا قم بتسديد المصروفات المحددة ثم اضغط على تقديم الطلب.

شروط التقديم على سكنات عدل

وضعت الجهات المعنية مجموعة من الشروط التي يجب التحقق منها عند التقديم على سكنات عدل وذلك لتجنب الرفض وهي: