“شوف نتيجتك هسّه“ استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 السلمانية والكرخ والرصافة results.mlazemna

انتشرت العديد من الأقاويل حول ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الاول مما جعل جميع الطلاب يتساءلوا حول تلك الأخبار لذلك قامت وزارة التربية والتعليم في العراق في تصريح لها بالتأكيد عن عدم مصداقية تلك الأخبار وأنها ليس لها صحة من الأساس، كما ذكرت أيضا أن أوراق الامتحانات مازالت في عملية التصحيح وفي حين ظهور النتيجة سوف يتم الإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول

في حال ظهور نتائج الصف الثالث متوسط يجب اتباع الخطوات التالية عن الإستعلام عنها:

في مبتدأ الأمر يجب التوجه إلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم كما يمكن الاستعلام أيضا من خلال منصة نتائجنا الإلكترونية. في تلك الخطوة يجب على الطالب ادخال المحافظة التابع لها. في الخطوة التالية سوف يتطلب منك تدوين اسم الطالب. أخيرا يرجى كتابة رقم جلوس الطالب بشكل دقيق ثم انقر على زر استعلام.

الجدير بالذكر أنه وفقا لما أعلنت عنه الجهات التعليمية المسؤولة أنهم الآن في مرحلة المراجعة النهائية وبعدها سوف يتم البدء في تجميع الدرجات واعتمادها ثم رفعها على المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

معايير النجاح للصف الثالث متوسط

وضعت الجهات المسؤولة مجموعة من المعايير التي يجب على طالب الثالث متوسط تنفيذها من أجل تحقيق النجاح وهي: