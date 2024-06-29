“200,000 ألف دينار” زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر يوليو 2024.. مفاجأة من وزارة المالية العراقية

أعلنت وزارة المالية العراقية زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق حيث تحرص دائمًا على زيادة الرواتب بانتظام حتى يتمكن كل مواطن من سد احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، ويبحث المواطنين عن نسبة الزيادة لهذا العام خاصةً أننا اقتربنا من بداية شهر يوليو ويبحث المواطنين عن موعد نزول الرواتب وقيمة الزيادة الجديدة، ويتبقى يومين فقط وتبدأ الزيادة في النزول في حسابات المتقاعدين.

زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

أعلنت وزارة المالية العراقية أن الراتب سيرتفع بنسبة 5% أي ستزيد الرواتب بقيمة 100 ألف دينار عراقي، وبناءً على ذلك فستتغير قيمة الرواتب لتصبح كالآتي:

من كان يتقاضى راتب قدره 450 ألف دينار عراقي فيصل راتبه بعد الزيادة إلى 550 ألف دينار عراقي.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يتقاضون راتب قدره 550 ألف دينار فسيصبح الراتب بعد الزيادة التي قررتها وزارة المالية 650 ألف دينار.

استعلام رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

يمكنك الآن الاستفسار عن زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية، فهذا المصدر هو مصدر المعلومات الموثوقة والدقيقة في كل ما يخص الرواتب والزيادات التي تضيفها الوزارة كل فترة لتلبي احتياجات المواطنين، وفيما يلي خطوات الاستفسار: