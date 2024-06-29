6000 شده.. خطوات الحصول على شهادات ببجي بخطوات سريعة

إذا كنت من محبي لعبه ببجي وتلعب في الحصول على الشهادات لتحسين اداء اللعبة فيمكنك ذلك بطريقه رسميه لا تؤدي إلى حظر الحساب، حيث ان العديد من المواقع تنشر طرق غير شرعية يمكن ان تؤدي الى حظر حسابك وايضا تكون طرق مزيفة ولكن بطريقه اليوم سهله وسريعه كما انها رسميه سوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

طريقه شحن شدات ببجي

اضغط علىموقع لعبه ببجي رسميا ثم قم بتسجيل الدخول وتوجه الى شحن شهادات ببجي.

وسوف تظهر لك قائمة بعدد الشهادات والاسعار حدد الحزمة التي ترغب فيها الحصول عليها.

وبعد ذلك اضغط على دفع واستكمل بيانات الدفع التي تتناسب معك.

وبعد ذلك أدخل رقم تعريفي للعبة ورقم حسابك وسوف يتم اضافه الشداد بعد الانتهاء من عملية تسديد الرسوم مباشرة.

اسعار شدات ببجي

تستطيع أن تحصل على باقات شدات ببجي من خلال موقع الرسمي للعبة بالخدمات الصبغة ولكن يجب ان تتعرف على الاسعار اولا، حيث انها تعرض عدد من الباقات يمكن أن يختار اللاعب منها ما يتناسب معه فإن كل باقه تحدد لك عدد إرشادات وايضا تحديد المقابل المادي لها وتتمثل اسعارها على النحو التالي: