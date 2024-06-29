تحديث الوتساب الذهبي  WhatsApp Gold ومميزات لا حصر لها

الوتساب الذهبي هو اصدار مطور من الوتساب العادي ومحمد بالعديد من الامكانيات والمزايا المختلفه حيث انه يتفوق على العديد من تطبيقات المراسلة المختلفة لذلك فهو أصبح من التطبيقات الأكثر شهرة يعد من برامج المراسلة التي تتوفى المجاني ويمكن تنزيلها على أجهزة الاندرويد او الايفون بسهوله وسوف نعرض لكم خطوات التحميل وتحديث واتساب الذهبي خلال الفقرات التالية.
رابط تحديث الواتس اب الذهبي
يمكن تحديث الوتساب الذهبي والحصول على مميزات كثيره من خلال الآتي:
- اضغط على رابط الوتساب الذهبي ثم اضغط على رابط التحميل
- وسوف تظهر لك كلمة تحديث أمام التطبيق اضغط عليها وانتظر قليلا حتى يصلك إشعار بانتهاء عملية التحديث.
- قم بفتح التطبيق وسوف يتم إضافة المميزات الجديدة بشكل تلقائي
مميزات تحديث تحميل الواتس اب الذهبي
- يمكن أن تقوم بتحميل حالات الاخرين دون ان يصلهم إشعار بذلك مباشرة من تطبيق الواتساب دون ان تحتاج الى تطبيقات اخرى.
- تستطيع أن تستثني بعض الاصدقاء من رؤية حالتك
- يمكن ارسال الصور والمستندات بجوده عاليه لأكبر عدد من الأصدقاء دون التقيد بعدد معين في المرة الواحدة.
- يمكن أن تقوم بتشغيل حسابين على نفس التطبيق وتستطيع ادارتهم والانتقال بينهم بسهولة
- يمكن أن تضع رمز لقفل الواتساب او يمكن ايضا ان تقوم بحفلة بالبصمه او بصمه الوجه وهذا يوفر لك خصوصيه بشكل كبير.
- يوفر لك ميزة وضع الشبح حيث لا يستطيع أحد أن يتعرف اذا كنت متصل الآن أم لا وكذلك يلغي لك خاصيه يكتب الان او يرسل مقطع صوتي الان ويخفي علامه مشاهده الرسائل الزرقاء.