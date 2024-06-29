سلي العيال وزقططيهم.. تردد قناة كراميش الجديد 2024

تعتبر قناة كراميش الفضائيه من أكثر القنوات الفضائية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص و أولياء الأمور، و ذلك حيث تعد هذه القنوات من ضمن أفضل القنوات الفضائية التي تقوم بعرض محتوى هادف و تعليمي للاطفال، و هي قناة مخصصة من أجل القيام بعرض برامج و أناشيد مختلفة و متعددة، و حصلت هذه القناة علي نسبة مشاهدة عالية جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائية، و ما هي طريقة تحميل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات

يمكنك القيام بتحميل قناة كراميش علي القمر نايل سات، و ذلك عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات و هي:

تردد القناة هو: 11605.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

استقطاب القناة هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

كيفية تنزيل قناة كراميش الفضائية على الجهاز الخاص بك

يمكنك القيام بتحميل قناة كراميش الفضائيه و ذلك علي الجهاز الخاص بك، و من خلال مجموعة من الخطوات و هي: