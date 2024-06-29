سلي العيال وزقططيهم.. تردد قناة كراميش الجديد 2024

تعتبر قناة كراميش الفضائيه من أكثر القنوات الفضائية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص و أولياء الأمور، و ذلك حيث تعد هذه القنوات من ضمن أفضل القنوات الفضائية التي تقوم بعرض محتوى هادف و تعليمي للاطفال، و هي قناة مخصصة من أجل القيام بعرض برامج و أناشيد مختلفة و متعددة، و حصلت هذه القناة علي نسبة مشاهدة عالية جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائية، و ما هي طريقة تحميل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك.
تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات
يمكنك القيام بتحميل قناة كراميش علي القمر نايل سات، و ذلك عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات و هي:
- تردد القناة هو: 11605.
- القمر الصناعي هو: نايل سات.
- استقطاب القناة هو: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.
- معدل ترميز القناة هو: 27500.
كيفية تنزيل قناة كراميش الفضائية على الجهاز الخاص بك
يمكنك القيام بتحميل قناة كراميش الفضائيه و ذلك علي الجهاز الخاص بك، و من خلال مجموعة من الخطوات و هي:
- أولا اضغط على الزر الخاص بعرض القائمة في جهاز التحكم.
- بعد ذلك قم بالضغط على زر القائمة الرئيسية.
- بعد ذلك حدد البحث عن القنوات.
- ثم اكتب التردد الخاص بالقناة الجديد و غيرها من البيانات التي يلزم كتابتها.
- بعد ذلك قم بالضغط على كلمة بحث.
- ثم قم بالضغط على كلمة حفظ، و سوف يكون لديك قناة كراميش علي الجهاز الخاص بك.