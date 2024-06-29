سلي العيال وزقططيهم.. تردد قناة كراميش الجديد 2024

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
سلي العيال وزقططيهم.. تردد قناة كراميش الجديد 2024

تعتبر قناة كراميش الفضائيه من أكثر القنوات الفضائية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص و أولياء الأمور، و ذلك حيث تعد هذه القنوات من ضمن أفضل القنوات الفضائية التي تقوم بعرض محتوى هادف و تعليمي للاطفال، و هي قناة مخصصة من أجل القيام بعرض برامج و أناشيد مختلفة و متعددة، و حصلت هذه القناة علي نسبة مشاهدة عالية جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائية، و ما هي طريقة تحميل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات

يمكنك القيام بتحميل قناة كراميش علي القمر نايل سات، و ذلك عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات و هي:

  • تردد القناة هو: 11605.
  • القمر الصناعي هو: نايل سات.
  • استقطاب القناة هو: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.
  • معدل ترميز القناة هو: 27500.

كيفية تنزيل قناة كراميش الفضائية على الجهاز الخاص بك

يمكنك القيام بتحميل قناة كراميش الفضائيه و ذلك علي الجهاز الخاص بك، و من خلال مجموعة من الخطوات و هي:

  • أولا اضغط على الزر الخاص بعرض القائمة في جهاز التحكم.
  • بعد ذلك قم بالضغط على زر القائمة الرئيسية.
  • بعد ذلك حدد البحث عن القنوات.
  • ثم اكتب التردد الخاص بالقناة الجديد و غيرها من البيانات التي يلزم كتابتها.
  • بعد ذلك قم بالضغط على كلمة بحث.
  • ثم قم بالضغط على كلمة حفظ، و سوف يكون لديك قناة كراميش علي الجهاز الخاص بك.
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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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