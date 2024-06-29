طريقة حجز 4000 دولار عبر مصرف ليبيا المركزي

أطلق مصرف ليبيا المركزي، خدمة حجز العملات الأجنبية التي تصل لـ 4000 دولار أمريكي، فضلاً عن أن هذه الخدمة تُساهم في تلبية احتياجات المواطنين الشخصية، كذلك فإن التسجيل في المنصة يكون إلكترونيًا، ويمكنك استلامه في المواعيد التي يتم تحديده من قبل المركزي الليبي، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات حجز العملات الأجنبية 2024 مصرف ليبيا

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بحجز 4000 دولار أمريكي عبر مصرف ليبيا المركزي، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الانتقال إلى موقع مصرف ليبيا المركزي.

ثم يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالحجز.

مع تحديد قيمة العملات التي ترغب في الحصول عليها.

مع تدوين كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

إدخال رقم الهاتف في الخانة المطلوبة.

الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

ما هي شروط حجز العملات الأجنبية 2024 مصرف ليبيا؟

وعند القيام بحجز الـ 4000 دولار أمريكي عبر مصرف ليبيا المركزي، فلابد من اتباع الشروط المتمثلة في الأتي:-