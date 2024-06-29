شوف نتيجتك من هنا برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن عبر موقع الوزارة

تم إعلان نتائج امتحانات الصف التاسع في اليمن لعام 1445 هجري، حيث أصبحت متاحة لجميع الطلاب في جميع المدارس، يمكن للطلاب التحقق من نتائجهم بسهولة في مدن مثل صنعاء، تعز، الحديدة، صعدة، إب، والبيضاء في جنوب اليمن، انتهت الامتحانات في 12 مايو 2024، واستمرت لمدة حوالي أسبوعين بدءًا من نهاية أبريل 2024.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن:

يجب عليك الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في اليمن.

من ثم، اختيار خدمات التعليمية والضغط على زر نتائج الصف التاسع.

بعد ذلك، حدد السنة الدراسية وأدخل رقم جلوسك بشكل صحيح.

بمجرد الانتهاء، اضغط على أيقونة عرض النتائج لعرض نتيجتك بالكامل بعد التصحيح.

خدمات وزارة التربية والتعليم اليمنية

تسعى وزارة التربية والتعليم اليمنية إلى تسهيل الوصول إلى نتائج الصف التاسع عبر موقعها الإلكتروني، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور:

الحصول السريع والمباشر على النتائج الدقيقة والمحدثة للامتحانات.

إمكانية إرسال كشوفات النتائج مباشرة إلى الإدارات المدرسية، لتكون متاحة للاطلاع والمراجعة.

توفير النتائج لجميع الطلاب في اليمن بالتزامن مع الإعلان الرسمي، ما يسهم في توفير الشفافية والموثوقية.

نتائج التاسع في اليمن

يمكنك الآن الحصول بسهولة على نتائج الصف التاسع في اليمن عبر الموقع الإلكتروني الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، هذا الموقع يوفر منصة آمنة تضمن عدم تعرض البيانات أثناء عرض النتائج، وأعلنت الوزارة بشكل واضح أن النتائج ستُرفع مباشرة على الموقع الإلكتروني، مع توزيعها في جميع محافظات اليمن، سُجل معدل نجاح مرتفع في الاختبارات، وهو ما نوهت به الوزارة التعليمية في بيانها.