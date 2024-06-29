بكيلو لبن واحد.. طريقة الحصول على السمن الفلاحي من الحليب

تعتبر السمنة البلديّة من أفضل أنواع السمنة وأشهرها، ويستخدمها الكثيرون في تحضير الأكلات الشهية والمخبوزات، وهي أيضًا صحية وأفضل من السمن النباتي الذي يباع في الأسواق, لا غنى عنها في أي منزل، لذا قامت ربات المنازل بالبحث عن طريقة لتحضيرها بسبب غلائها في السوق، في هذا المقال، وسوف نشرح لكم كيفية عمل السمنة البلديّة.

مكونات السمن البلدي

1 كيلو من الحليب كامل الدسم.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الخل.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

مكعبات ثلج.

طريقة تحضير السمن في المنزل

ضعي إناء على النار وأضيفي إليه الحليب حتى يغلي. أضيفي جميع المكونات ما عدا الثلج، وقومي بالتقليب حتى يتماسك الخليط. صفّي السمنة واضغطي عليها للتخلص من الزائد من الماء. انقلي الكتل من الزبد إلى إناء الثلج. ضعي إناء آخر على النار، وأضيفي الزبدة حتى تذوب وتتحول إلى سمنة. اسكبي السمنة في إناء ثم اتركيها حتى تبرد تماماً. بعد ذلك، ضعي السمنة في الثلاجة لتتماسك. قومي بتقطيعها إلى مكعبات بحجم يناسب استخدامك.

وهذه هي أفضل طريقة لتحضير السمن البلدي بأقل التكاليف والمكونات.

فوائد تحضير السمن البلدي في المنزل

عندما يتم تحضير السمن في المنزل، يكون لدينا العديد من الفوائد وهي:

أنها لا تحتوي على مواد حافظة.

كما أنها لا تحتوي على مواد مهدرجة.

إضافة إلى أنها لا تحتوي على مواد صناعية.

رائحتها طيبة.

كما أنها لا تكلفنا الكثير من المال.

لا تأخذ وقتًا أو تعبًا.

تتميز بطعمها الفلاحي الجميل ورائحتها الخلابة.

لهذا يجب علينا تحضير السمن في المنزل لكي يكون أكثر أمانًا وصحيًا، ولا يحتوي على أي مخاطر، بالإضافة إلى التوفير في المال لأن مكوناته سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل.