نتيجتــك بـرابط مباشـر.. نتائج الصف التاسع 2024 بالاسم ورقم الجلوس “هُنــــا“ المُهرة وصنعاء وأرخبيل جميع محافظات اليمن Yemenexam

قامت وزارة التربية والتعليم داخل اليمن صباحا اليوم السبت الموافق 29 من شهر يونيو الجاري لعام 2024 بالاعلام بشكل رسمي عن ظهور نتائج الصف التاسع وذلك بعدها انتظار دام طويلا من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث كانت خلال الفترة الماضية قد انتهى الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم وفي انتظار النتائج التي تعتبر الشغل الشاغل لهم خلال الفترة الماضية، وكانت الوزارة قد انتهت بالفعل منذ ساعات قليلة من اعتماد النتائج ورصد الدرجات ورفعها على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة للاطلاع عليها من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الامور.

نتائج الصف التاسع 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم في اليمن انه يمكن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 في كافة محافظات اليمن من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

في البداية لابد من الانتقال بشكل مباشر إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو موقع الادارة العامة للاختبارات.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على خيار نتائج الامتحانات.

ثم اختيار نتائج الصف التاسع.

لابد من اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

الخطوة التالية لابد من كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح وادخال كافة البيانات المطلوبة.

الخطوة الأخيرة لابد من الضغط على اظهار النتيجة، وسوف تظهر على الشاشه على الفور.

استخراج نتائج الصف التاسع 2024

حددت وزارة التربية والتعليم اليمنية انه يمكن استخراج نتائج الصف التاسع بطريقة سهلة وسريعة للغاية وذلك من خلال الاتصال برقم 161 وسوف ترد الجهات المختصة على الفور يمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة الطالب، كما يمكن ارسال رسالة نصية إلى نفس الرقم وهو 161 وذلك بدلا من الاتصال مع ادخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به، وسوف يتم ارسال رسالة نصية لك تحتوي على نتيجة الطالب.