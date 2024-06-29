واخيرررررا.. نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024 جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا pdf

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024، جميع المصادر والأخبار المتداولة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي تشير بأن نتائج الثالث المتوسط يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة، كما أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن فريق الكنترول انتهى تماماً من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لذلك تستعد جميع المديريات التعليمية لبدء عملية اعتماد نتائج الثالث المتوسط،

ينشغل الطلاب كثيراً بموعد ظهور النتيجة تشوقاً لمعرفة درجاتهم ونسب نجاحها بعد المجهود الكبير الذي بذلوه طوال العام الدراسي، كما يستعد الطلاب للانتقال إلأى مرحلة دراسية جديدة وبداخلهم ثقة كبير أ، القادم يكون بداية تحقيق أحلامهم التي يسعون إليها، تابعوا معنا السطور التالية من المقال للإطلاع على نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024.

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024

يحصل الطالب في الامتحانات على الدرجات التي يستحقها، ويقوم فريق مختصة تم تكلفته من وزارة التربية والتعليم لعملية التصحيح بمنتهى الشفافية والدقة، حيث استغرقت فترة التصحيح لامتحانات الصف الثالث المتوسط أكثر من ثلاثة أسابيع، وتعتبر هذه الفترة كافي لإعلان نتائج صحيح وخالية من الأخطاء، وهذا ما ينوه عليه وزارة التربية والتعليم دائماً حفاظاً على مجهود الطلبة، ومن المقرر أن نتائج الثالث المتوسط يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة في مختلف المحافظات تدريجاً بالتزامن مع حلول شهر يوليو المقبل 2024.

لينك استخراج نتائج الثالث المتوسط العراق

عقب اعتماد نتائج الطلاب الصف الثالث المتوسط يقوم الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم اعتمادها على ان ترفع إلكترونياً والحصول عليها بهذه الطريقة: