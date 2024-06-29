طريقة تحميل واتس عمر العنابي وما هي مميزات واتس آب عمر العنابي

و اتس آب عمر العنابي يعد من أكثر التطبيقات شهرة، و ذلك حيث أنه يتميز بمجموعة كبيرة من المميزات الرائعة والمميزة التي جعلته مميز عن غيره من التطبيقات، خاصة و أن هذا التطبيق يعد نسخة معدلة من تطبيق واتس اب الأصلي، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحميل واتس آب عمر العنابي، و ما هي مميزات واتس آب عمر العنابي.

طريقة تحميل واتس عمر العنابي

حصل تطبيق واتس آب عمر العنابي علي نسبة كبيرة جدا من التحميل، حيث أنه قد قام الكثير بتحميلة خاصة بعد معرفة المميزات العديدة لهذا التطبيق، و طريقة تحميل تطبيق واتس آب عمر العنابي هي:

أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي للمطور و قم بتنزيل ملف Apk.

بعد ذلك قم بالضغط على الملف و تحميل واتساب عمر العنابي.

وبعد أن يتم تثبيت التطبيق على الجهاز الخاص بك قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك.

بعد ذلك سوف يمكنك القيام باستعمال تطبيق واتس آب عمر العنابي الرائع و المميز.

مميزات واتس آب عمر العنابي

يحتوي تطبيق واتس آب عمر العنابي علي مجموعة كبيرة من المميزات و الرائعة التي جعلته الخيار الأمثل و الأسهل للكثير و من هذه المميزات هي: