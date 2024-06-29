الأكثر شهرة|.. إليك مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 وسعره بالمملكة العربية السعودية

يعتبر هاتف Samsung Galaxy A55 من أحدث إصدارات شركة سامسونج، ويجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق، ويأتي الهاتف بمواصفات مميزة تشمل شاشة كبيرة عالية الدقة، ومعالج قوي يضمن تجربة استخدام سلسة، بالإضافة إلى كاميرات متقدمة تتيح للمستخدمين التقاط صور وفيديوهات بجودة ممتازة، مع بطارية تدوم طويلاً وتقنيات شحن سريعة، يلبي Galaxy A55 احتياجات المستخدمين اليومية بسهولة، سنتناول في هذه المقالة بالتفصيل مواصفات هذا الهاتف وسعره في الأسواق، لنساعدك في اتخاذ قرارك بشراء هذا الجهاز الرائع.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54
|الميزة
|التفاصيل
|تركيب الشرائح
|يدعم تركيب شريحتين من مقاس نانو
|شبكات الاتصال
|يدعم شبكات الجيل الرابع والخامس
|نوع الشاشة
|سوبر أموليد
|حجم الشاشة
|6.6 بوصة
|دقة الشاشة
|1080×2340 بكسل
|كثافة البكسلات
|390 بكسل لكل بوصة
|معدل تحديث الشاشة
|120 هرتز
|معدل سطوع الشاشة
|1000 نتس
|ميزات الأمان
|التعرف على البصمة والوجه
|الكاميرات
|كاميرات بجودة عالية تقدم أفضل جودة للتصوير
|مساحة التخزين
|نسخ تصل إلى 256 جيجا بايت
|ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
|تصل إلى 12 جيجا
|البطارية
|5000 ملي أمبير
|الشحن السريع
|يدعم بقوة 25 واط
|تركيب كارت تخزين خارجي
|يمكن من خلال الاستغناء عن أي من بطاقات الشرائح
|نظام التشغيل
|أندرويد 14
سعر هاتف Samsung Galaxy A54
- يتوفر هاتف جلاكسي A55 بسعر 1250 ريال سعودي للنسخة التي تحتوي على 128 جيجا بايت من مساحة التخزين و8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
- بينما تأتي النسخة التي تحتوي على 256 جيجا بايت من مساحة التخزين و8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي بسعر 1500 ريال سعودي.
- أما هاتف جلاكسي A54، فيتراوح سعره بين 1050 ريال سعودي للنسخة التي تحتوي على 128 جيجا بايت من مساحة التخزين و8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و1200 ريال سعودي للنسخة التي تحتوي على 256 جيجا بايت من مساحة التخزين و8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي.