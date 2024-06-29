الأكثر شهرة|.. إليك مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 وسعره بالمملكة العربية السعودية

يعتبر هاتف Samsung Galaxy A55 من أحدث إصدارات شركة سامسونج، ويجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق، ويأتي الهاتف بمواصفات مميزة تشمل شاشة كبيرة عالية الدقة، ومعالج قوي يضمن تجربة استخدام سلسة، بالإضافة إلى كاميرات متقدمة تتيح للمستخدمين التقاط صور وفيديوهات بجودة ممتازة، مع بطارية تدوم طويلاً وتقنيات شحن سريعة، يلبي Galaxy A55 احتياجات المستخدمين اليومية بسهولة، سنتناول في هذه المقالة بالتفصيل مواصفات هذا الهاتف وسعره في الأسواق، لنساعدك في اتخاذ قرارك بشراء هذا الجهاز الرائع.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54

الميزة التفاصيل تركيب الشرائح يدعم تركيب شريحتين من مقاس نانو شبكات الاتصال يدعم شبكات الجيل الرابع والخامس نوع الشاشة سوبر أموليد حجم الشاشة 6.6 بوصة دقة الشاشة 1080×2340 بكسل كثافة البكسلات 390 بكسل لكل بوصة معدل تحديث الشاشة 120 هرتز معدل سطوع الشاشة 1000 نتس ميزات الأمان التعرف على البصمة والوجه الكاميرات كاميرات بجودة عالية تقدم أفضل جودة للتصوير مساحة التخزين نسخ تصل إلى 256 جيجا بايت ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجا البطارية 5000 ملي أمبير الشحن السريع يدعم بقوة 25 واط تركيب كارت تخزين خارجي يمكن من خلال الاستغناء عن أي من بطاقات الشرائح نظام التشغيل أندرويد 14

سعر هاتف Samsung Galaxy A54