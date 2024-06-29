الأكثر شهرة|.. إليك مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 وسعره بالمملكة العربية السعودية

ahmedalaaa تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
الأكثر شهرة|.. إليك مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 وسعره بالمملكة العربية السعودية
الأكثر شهرة|.. إليك مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 وسعره بالمملكة العربية السعودية

يعتبر هاتف Samsung Galaxy A55 من أحدث إصدارات شركة سامسونج، ويجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق، ويأتي الهاتف بمواصفات مميزة تشمل شاشة كبيرة عالية الدقة، ومعالج قوي يضمن تجربة استخدام سلسة، بالإضافة إلى كاميرات متقدمة تتيح للمستخدمين التقاط صور وفيديوهات بجودة ممتازة، مع بطارية تدوم طويلاً وتقنيات شحن سريعة، يلبي Galaxy A55 احتياجات المستخدمين اليومية بسهولة، سنتناول في هذه المقالة بالتفصيل مواصفات هذا الهاتف وسعره في الأسواق، لنساعدك في اتخاذ قرارك بشراء هذا الجهاز الرائع.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54

الميزةالتفاصيل
تركيب الشرائحيدعم تركيب شريحتين من مقاس نانو
شبكات الاتصاليدعم شبكات الجيل الرابع والخامس
نوع الشاشةسوبر أموليد
حجم الشاشة6.6 بوصة
دقة الشاشة1080×2340 بكسل
كثافة البكسلات390 بكسل لكل بوصة
معدل تحديث الشاشة120 هرتز
معدل سطوع الشاشة1000 نتس
ميزات الأمانالتعرف على البصمة والوجه
الكاميراتكاميرات بجودة عالية تقدم أفضل جودة للتصوير
مساحة التخزيننسخ تصل إلى 256 جيجا بايت
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)تصل إلى 12 جيجا
البطارية5000 ملي أمبير
الشحن السريعيدعم بقوة 25 واط
تركيب كارت تخزين خارجييمكن من خلال الاستغناء عن أي من بطاقات الشرائح
نظام التشغيلأندرويد 14

سعر هاتف Samsung Galaxy A54

  • يتوفر هاتف جلاكسي A55 بسعر 1250 ريال سعودي للنسخة التي تحتوي على 128 جيجا بايت من مساحة التخزين و8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
  • بينما تأتي النسخة التي تحتوي على 256 جيجا بايت من مساحة التخزين و8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي بسعر 1500 ريال سعودي.
  • أما هاتف جلاكسي A54، فيتراوح سعره بين 1050 ريال سعودي للنسخة التي تحتوي على 128 جيجا بايت من مساحة التخزين و8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و1200 ريال سعودي للنسخة التي تحتوي على 256 جيجا بايت من مساحة التخزين و8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
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ahmedalaaa

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