طريقة تنزيل تطبيق واتساب عمر الذهبي.. و مميزات تطبيق واتساب عمر الذهبي

واتس عمر الذهبي يعد هذا التطبيق من أكثر التطبيقات التي يقوم الأشخاص بالبحث عنها، و ذلك لأن هذا التطبيق يحتوي علي الكثير المميزات التي يريد الكثير أن يستفيدوا من استخدامها، و تعد هذه النسخة هي نسخة تم تعديلها و تطويرها من تطبيق عمر المطور، و يحتل واتس عمر الذهبي في المرتبة السادسة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحميل تطبيق واتس آب عمر الذهبي، و ما هي مميزات واتس عمر الذهبي.

طريقة تحميل واتس آب عمر الذهبي

تستطيع أن تقوم بتنزيل تطبيق واتس آب عمر الذهبي، و يمكنك تحميل هذا التطبيق من خلال هذه الخطوات و هى:

أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي المطور للواتس اب عمر الذهبي، و تنزيل ملف APK.

بعد ذلك قم بالضغط على هذا الملف.

بعد ذلك قم بالضغط على هذا الملف. قم بالضغط بعد ذلك علي زر التحميل.

بعد ذلك قم بتثبيت التطبيق علي الجهاز الخاص بك.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك.

مميزات تطبيق واتس آب عمر الذهبي

يمتلك تطبيق واتس آب عمر الذهبي علي العديد من المميزات والتي تجعله من أكثر التطبيقات التي يبحث عنها الكثير، و من أهم هذه المميزات هي: