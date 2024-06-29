هنااا رابط نتائج الصف التاسع 2024 اليمن وأرقام الجلوس النتيجة النهائية الآن التي يبحث عليها الملايين في اليمن منذ الصباح والمقرر أن ترفع على موقع الإدارة العامة للاختبارات مثلما يحدث كل عام، الأمر الذي جعل موقع الإدارة العامة للاختبارات اليمنية يعاني من ضغط شديد منذ ساعات، نظراً لرغبة الطلبة والطالبات في معرفة نتيجة الدور الأول المقرر لها السبت الموافق التاسع والعشرين من الشهر الجاري يونيو 2024، الموافق الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة 1445.

رابط نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

نكشف لكم عبر موقعكم الإلكتروني البديل كيفية معرفة نتيجة الصف التاسع باليمن، بعدما أعلنت الوزارة رسمياً رفع نتائج الصف التاسع مساء اليوم، في الوقت ذاته بينت الوزارة أكثر من طريقة لمعرفة نتائج الدور الأول بداية من الرقم الموحد للاتصال 161 مروراً بموقع الإدارة العامة للاختبارات وأخيراً موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، وتأتي كثرة طرق الاستعلام عن النتائج تسهيلاً على الطلبة والطالبات الذين يعانون من قلق كبير دائم منذ انتهاءهم من الامتحانات التي شهدت صعوبة في بعض المواد، لهذا عليك عزيزي الطالب والطالبة معرفة النتيجة من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات اليمنية 2024.

الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع اليمن 2024 الإدارة العامة للاختبارات

تعلن وزارة التربية والتعليم اليمنية كشوفات أسماء الناجحين في الصف التاسع باليمن بعد انتهاء الوزارة من رصد وتصحيح الدرجات عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات كالتالي:

أدخل على منصة الادارة العامة للاختبارات.

حدد الصف التاسع.

أكتب رقم الجلوس.

البحث عن النتيجة.

نتيجة الصف التاسع اليمن 2024

اذا كنت عزيزي الطالب تريد معرفة النتائج النهائية للدور الأول بالصف التاسع عن طريق الرقم الموحد للوزارة فعليك أن تتصل بالرقم الموحد 161 من اي جوال او خط أرضي ومن ثم كتابة رقم الجلوس كي تتمكن من استخراج نتائج الصف التاسع أو نتيجة الشهادة الأساسية.

أرقام جلوس الصف التاسع اليمن 2024

إلى هنا رابط نتائج الصف التاسع 2024 اليمن وأرقام الجلوس النتيجة النهائية الآن.