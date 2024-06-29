“فرحة بـ 1000 جنية لكل مواطن” .. تبكير معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو بالزيادة الجديدة 2024

Gehad hussin تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
“فرحة بـ 1000 جنية لكل مواطن” .. تبكير معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو بالزيادة الجديدة 2024

من أهم المبادرات التي قدمتها الدولة المصرية للمواطنين هي مبادرة معاش تكافل وكرامة الذي أصبح دعم لكثير من الأسر التي تعاني من صعوبة في الحياة المعيشية والاقتصادية، وفي الآونة الأخيرة أصبح تثار كثير من التساؤلات حول وجود زيادة جديدة على معاشات تكافل وكرامة في شهر يوليو المقبل 2024 ويستطيع المستفيدين الاستعلام عن المعاشات بطرق إلكترونية بسيطة وبخطوات سهلة للغاية.

معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو بالزيادة الجديدة

تقوم الدولة المصرية منذ الإعلان عن مبادرة معاش تكافل وكرامة بصرف معاشات للمستفيدين بقيمة 41 مليار جنيه مصري لهم وذلك بحلول عام 2024، حيث أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجود زيادة في المعاشات بقيمة 15٪ وذلك بتكلفة قيمتها 5.5 مليار جنيه وتم العمل بذلك منذ مارس 2024، وبالنسبة لشهر يوليو المقبل فليس هناك أي قرارات رسمية بشأن إضافة زيادة جديدة على معاشات تكافل وكرامة، وسوف يتم البدء في صرف المعاشات في الخامس عشر من شهر يوليو المقبل.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يوليو 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بطرح رابط إلكتروني يستطيع المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة الاستعلام من خلاله عن موعد صرف المعاشات والتأكد من وجود زيادة أو لا، وذلك بالخطوات التالية:

  • الانتقال إلى بوابة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا
  • تدوين رقم بطاقة الرقم القومي للمستخدم.
  • في النهاية اضغط على استعلام وسوف يتم إمداد المستفيدين بكافة المعلومات.
  • علمًا بأنه يمكنك الاستعلام في حالة إذا كنت مواطن مستحق وتحصل بالفعل على معاشات تكافل وكرامة شهريًا.
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Gehad hussin

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