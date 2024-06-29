عاجل.. ظهور نتائج الصف التاسع اليمن 2024 وجميع المحافظات الان

ظهرت منذ دقائق نتائج الصف التاسع في اليمن وجميع المحافظات اليمنية، فضلاً عن أن ذلك جاء بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة التي دامت لأكثر من شهر في سبيل أن يتم رصد الدرجات بكل دقة ووضوح، لضمان حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقه من درجات، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت باعتماد النتائج في الوقت الحالي، لكي يتم رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة، وسهولة الإستعلام عنها.

عرض نتائج الصف التاسع في اليمن والمحافظات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن ومختلف المحافظات، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الإنتقال إلى الإدارة العامة للإختبارات.

ثم يتم إدخال رقم الجلوس وتحديد نتائج اختبارات التاسع.

مع تحديد العام الدراسي التي به الطالب.

القيام بالنقر على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج بالدرجات المتحصل عليها في هذه المرحلة الدراسية.

فتح باب تظلمات نتائج الصف التاسع

وتقوم وزارة التربية والتعليم بعد إعلان النتائج الخاصة بمرحلة الصف التاسع في اليمن، بفتح باب التظلم أمام جميع الطلاب والطالبات الراغبين في تحسين درجاتهم في الوقت الحالي، عبر تقديم طلب لإعادة التصحيح والمراجعة الراغبين في إعادتها مرة أخرى، مع دفع بعض الرسوم التي تُحددها الوزارة، وذلك لضمان حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقه من درجات في هذه المرحلة الدراسية الأكثر أهمية للطلاب.