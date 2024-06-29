“لينك رسمي” نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ دور أول الكرخ والرصافة وصلاح الدين وكل المحافظات عبر results.mlazemna.com

اقترب موعد ظهور نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ دور أول وفي هذا المقال ستعرف الموعد النهائي لظهور النتائج؛ حيث يعم جو من القلق والتوتر على الطلاب وأولياء الأمور في العراق لأن مرحلة الثالث متوسط من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب، سندرج رابط الاستعلام عن النتيجة وهو رابط وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا فتابع معنا جيدًا.

نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ دور أول

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ دور أول سيكون خلال الساعات القليلة القادمة، فوزارة التربية العراقية صرحت بأن مرحلة التصحيح والتدقيق أوشكت على الانتهاء، فإذا دخلت على الموقع الرسمي للوزارة سيظهر أمام كل محافظة في الانتظار – قريبًا لذلك فالجميع يترقب ظهور النتيجة، وبمجرد ظهورها يمكنك الاستعلام عنها من خلال الروابط التي سندرجها في هذا المقال.

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات

إليك طريقتين للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ دور أول الطريقة الأولى هي الاستعلام عن طريق موقع وزارة التربية العراقية وفيما يلي شرح الخطوات:

على الطالب أن يدخل على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية .

. بعد ذلك يختار من القائمة الرئيسية كلمة “النتائج”.

سيجد أمامه العديد من الاختيارات يختار منها “نتائج الثالث متوسط”.

يكتب البيانات المطلوبة بشكل صحيح كالاسم والمحافظة والرقم الامتحاني.

في النهاية يضغط على “عرض النتيجة” وستظهر أمامه على شاشة درجاته في كل مادة.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا

يمكنك أيضًا الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على رابط موقع نتائجنا الذي سندرجه فيما يلي: