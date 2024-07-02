عيالك مش هيتحركو من على التلفزيون.. تردد قناة وناسة الجديد علي القمر نايل سات2024

تعتبر قناة وناسة من أكثر القنوات الفضائية التي يقوم أولياء الأمور بالبحث التردد الجديد لها، حيث أن هذه القناة يعشقها الأطفال لما تقوم بتقديمه من أناشيد و اغاني رائعة ومسلية للكثير من الأطفال، و قد حققت هذه القناة نجاح باهر و واسع في كافة أنحاء العالم العربي، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات، و ما هي كيفية استقبال تردد قناة وناسة الجديد.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

يمكنك القيام بتحميل تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ذلك من خلال العديد من الخطوات و هى:

التردد الخاص بقناة وناسة هو: 11430.

معدل استقطاب القناة هو:عمودي.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

معدل ترميز قناة وناسة هو27500.

معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.

جودة القناة هي:SD.

كيفية استقبال قناة وناسة علي الجهاز الخاص بك

يمكنك القيام بتنزيل قناة وناسة و ذلك علي الجهاز الخاص بك، من خلال مجموعة من الخطوات و هى: