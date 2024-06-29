“الآن تـــم الــرفع رسميا✅✅“ رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء “هُنــــا“ وزارة التربية والتعليم Yemenexam

ظهرت الآن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء وهذا ما يتم التساؤل عنه بشكل مستمر من قبل الطلاب وأولياء الأمور، ويجب العلم أن الوزارة قامت بإطلاق رابط إلكتروني من أجل الاستعلام عن النتائج بكل سهولة ولكنه توقف عن العمل وهذا بسبب الضغط المستمر عليه، لهذا السبب قامت بتوفير رقم هاتف ويمكن من خلال الاتصال عليه أو من خلال خدمة الرسائل النصية الاستعلام عن النتائج بكل سهولة، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء

تعرض موقع الوزارة لضغط شديد من قبل الطلاب لذلك توقف عن العمل مما تسبب في إثارة القلق لديهم لهذا السبب قامت الوزارة بتوفير خدمة الرسائل النصية يمكن في الوقت الحالي لجميع الطلاب في مختلف المدارس الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء وهذا من خلال الإتصال على رقم 161 ومتابعة الخدمة الصوتية، أو قم بإرسال رسالة تحمل رقم الجلوس بشكل صحيح على نفس الرقم وسوف تحصل على النتيجة بالتفصيل.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء

في حال الاستعلام عن نتائج الصف التاسع من خلال استخدام الرابط الإلكتروني يرجى إجراء الخطوات التالية: