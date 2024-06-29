حقيقة صرف رواتب الرعاية الإجتماعية والمتقاعدين في العراق 2024 ورابط الاستعلام على الزيادة المقررة عبر وزرة المالية العراقية

حقيقة صرف رواتب الرعاية الإجتماعية والمتقاعدين في العراق 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية، خاصة بعد ما قرار وزارة المالية بصرف رواتب المواطنين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي بدلاً من يوم 25 من كل شهر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة صرف رواتب الرعاية الإجتماعية والمتقاعدين في العراق 2024…

حقيقة صرف رواتب الرعاية الإجتماعية والمتقاعدين في العراق 2024

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن حقيقة صرف رواتب الرعاية الإجتماعية في العراق الذي أصبح الشغل الشاغل لدى الكثير من المواطنين، خاصة بعد القرار التي أعلنت عنه وزارة المالية العراقية بتبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين في يوم 1 من كل شهر ميلادي، حتى يتمكنوا من شراء ما يلزمهم وسداد المصاريف الخاصة بهم، ومن المقرر أن يتم صرف الرعاية الإجتماعية ورواتب المتقاعدين في العراق بداية من يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024.

كما أعلنت وزارة المالية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن للإستعلام عن الزيادة المقررة في رواتب المتقاعدين والرعاية الإجتماعية، حتى يتمكن المواطنين من الإطلاع على مستحقاتهم حيث تحرض الوزارة على تقديم الكثير من الخدمات الالكترونية للمواطنين توفيراً للوقت والمجهود وتجنب الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تمر بها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في عدد من المحافظات العراقية، وإليكم خطوات الإستعلام.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024