ظهرت حالا رسميا ألف مبروك يا ناجح.. نتائج الصف التاسع في اليمن 2024

في إعلان يبعث على البهجة، كشفت وزارة التربية والتعليم في صنعاء عن نتائج الصف التاسع للعام الدراسي 2024، جاء هذا الإعلان بعد انتهاء عملية التصحيح واعتماد النتائج، ما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الآن الاستعلام عن النتائج بسهولة عبر الموقع الرسمي للوزارة باستخدام رقم الجلوس.

الإعلان عن نتائج الصف التاسع 2024

أعلنت الحكومة اليمنية في صنعاء عن النتائج بعد انتهاء الامتحانات في 12 مايو الماضي، وبعد فترة انتظار وترقب من الطلاب وأولياء الأمور. الآن، يمكن للجميع الاطلاع على النتائج عبر الإنترنت، حيث أصبحت متاحة بشكل رسمي.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع عبر الموقع الرسمي

لتيسير عملية الاستعلام عن النتائج، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للإدارة العامة للاختبارات التابع لوزارة التربية والتعليم في اليمن. الدخول إلى صفحة الاستعلام عن النتائج عبر الضغط على أيقونة “النتائج” في الصفحة الرئيسية. اختيار الصف التاسع من قائمة المراحل الدراسية المتاحة. تحديد العام الدراسي 2023/2024 من القائمة المنسدلة. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص. الضغط على زر “ابحث عن النتيجة” لعرض النتائج الكاملة للطالب.

استلام نتائج الصف التاسع عبر المدارس

لمن يواجه صعوبة في الوصول إلى الإنترنت، يمكنهم التوجه إلى مدارسهم للحصول على نسخ ورقية من نتائجهم، المدارس في مختلف المحافظات اليمنية ستوفر هذه النسخ للطلاب، مما يضمن حصول الجميع على نتائجهم بكل سهولة.

تعد هذه الخطوة من وزارة التربية والتعليم في صنعاء خطوة هامة لدعم الطلاب وأولياء الأمور، وتوفير نتائج الصف التاسع بكل شفافية وسهولة، نهنئ جميع الطلاب على اجتيازهم الامتحانات ونتمنى لهم دوام النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي.