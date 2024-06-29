طريقة تحديث الواتساب الذهبي وما هي مميزات الواتساب الذهبي

واتس آب الذهبي هو أحد التطبيقات المميزة التي يحبها الكثير من الأشخاص، و هو نسخة تم تعديلها من تطبيق واتس آب العادي و يحتوي تطبيق واتس آب الذهبي علي العديد من المميزات الرائعة والمميزة، و قد تم تحميل هذا التطبيق من القبل الكثير من الأشخاص و حصل على شهرة واسعة و كبيرة على مستوى العالم، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحديث واتساب الذهبي، و ما هي مميزات واتس آب الذهبي.

طريقة تحديث واتس آب الذهبي

تستطيع أن تقوم بتحديث تطبيق واتس آب الذهبي و بطريقة سهلة و بسيطة، و يمكنك القيام بتحديث واتس آب الذهبي و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات و هى:

أولا قم بالدخول على جوجل بلاي أو أب ستور علي حسب نوع الجهاز الخاص بك.

بعد ذلك قم بكتابة إسم التطبيق في خانة البحث.

بعد أن يظهر التطبيق قم بالضغط عليه، ثم قم بالضغط على زر تحديث التطبيق.

انتظر لبعض الوقت و سوف يتم تحديث التطبيق.

واستمتع باستخدام هذا التطبيق.

مميزات تطبيق واتس آب الذهبي

يحتوي تطبيق واتس آب الذهبي علي العديد من المميزات الرائعة و المميزة و من أهم مميزات تطبيق واتس آب الذهبي هي و يستطيع الشخص الذي يقوم باستخدام تطبيق واتس آب الذهبي بالقيام بتغيير الثيمات وكذلك الخلفيات من أجل أن يتم تخصيص التجربة الخاصة بهم، و يتميز بتقديم واجهة للمستخدم سهلة و بسيطة و أيضا تستطيع أن تقوم بحجب الاعلانات.