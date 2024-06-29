مورق ومقرمش من برا وطري من جوا…طريقة عمل الفطير الفلاحي في المنزل على خطى أهل زمان

تثير طرق تحضير الفطائر اهتمام عديد من السيدات، حيث يسعين إلى إعداد أشهى أنواع الفطائر المقرمشة والمورقة في منازلهن. يمكن لهن تجهيز قطع فطير مشلتت فلاحي، تنافس أرقى المخابز، سواء كانت بسيطة أو مع زيادة مثل السكر أو الجبنة، باستخدام مكونات قليلة وسهلة الحصول عليها، مثل نوعية الدقيق المناسبة في الاستخدام، مما يجعل السيدات لديهم الرغبة في معرفة طريقة عمل الفطير المشلتت.
طريقة تحضير الفطير الفلاحي
الفطير الفلاحي هي أكلة تتوارثها الأجيال المصرية، حيث تعد وصفة مصرية أصيلة، نشأت في الريف المصري وانتشرت بعد ذلك في جميع محافظات مصر، طعمها لذيذ للغاية ويمكن تناولها مع أطعمة حادقة أو حلوة، مما يجعل الناس يتسابقون لمعرفة طريقة تحضير الفطير لأنها وجبة أساسية غنية بالعناصر الغذائية، وفيما يلي سنتعرف على مقادير طريقة تحضير الفطير.
المكونات:
- 1 كيلو من الدقيق الفاخر
- 2 ملعقة كبيرة من السكر
- 1/2 ملعقة كبيرة من الملح
- 1/4 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
- سمن بلدي حسب الرغبة
- ماء فاتر للعجن.
خطوات تحضير الفطير المشلتت
- قم بخلط المواد الجافة معًا.
- أضف الماء تدريجيًا واعجن باستمرار.
- اعجن العجين لمدة تقريبية 15 دقيقة حتى تصبح متجانسة.
- ضع العجين في إناء مدهون بالزيت ليرتاح لمدة من ساعتين إلى ثلاث ساعات.
- زيّن سطح المطبخ بالزيت وافرد العجينة، ثم ضع السمن على الأطراف وفي المنتصف.
- استمر في فرد العجينة حتى تصبح شفافة.
- شكّل العجينة إلى كرات واتركها ترتاح لمدة نصف ساعة مع تغطيتها.
- سخّن الفرن على أعلى درجة حرارة.
- قم بفرد العجينة في صينية مدهونة بالزيت والسمن.
- ضع الصينية في الفرن لمدة عشر دقائق، ثم افتح الشواية حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.
- رش بضع قطرات من الماء الفاتر على الفطيرة من بعيد وقم بتغطيتها بقماشة نظيفة للحفاظ على نعومتها ومذاقها المقرمش.
- وهكذا يصبح لدينا أجمل فطير مشلتت ومن المنزل.