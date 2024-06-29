مورق ومقرمش من برا وطري من جوا…طريقة عمل الفطير الفلاحي في المنزل على خطى أهل زمان

تثير طرق تحضير الفطائر اهتمام عديد من السيدات، حيث يسعين إلى إعداد أشهى أنواع الفطائر المقرمشة والمورقة في منازلهن. يمكن لهن تجهيز قطع فطير مشلتت فلاحي، تنافس أرقى المخابز، سواء كانت بسيطة أو مع زيادة مثل السكر أو الجبنة، باستخدام مكونات قليلة وسهلة الحصول عليها، مثل نوعية الدقيق المناسبة في الاستخدام، مما يجعل السيدات لديهم الرغبة في معرفة طريقة عمل الفطير المشلتت.

طريقة تحضير الفطير الفلاحي

الفطير الفلاحي هي أكلة تتوارثها الأجيال المصرية، حيث تعد وصفة مصرية أصيلة، نشأت في الريف المصري وانتشرت بعد ذلك في جميع محافظات مصر، طعمها لذيذ للغاية ويمكن تناولها مع أطعمة حادقة أو حلوة، مما يجعل الناس يتسابقون لمعرفة طريقة تحضير الفطير لأنها وجبة أساسية غنية بالعناصر الغذائية، وفيما يلي سنتعرف على مقادير طريقة تحضير الفطير.

المكونات:

1 كيلو من الدقيق الفاخر

2 ملعقة كبيرة من السكر

1/2 ملعقة كبيرة من الملح

1/4 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

سمن بلدي حسب الرغبة

ماء فاتر للعجن.

خطوات تحضير الفطير المشلتت