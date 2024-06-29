yemenexam.com “صدرت الحين” .. نتائج التاسع في صنعاء اليمن 2024 عبر بوابة الإدارة العامة للاختبارات

Gehad hussin تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
yemenexam.com “صدرت الحين” .. نتائج التاسع في صنعاء اليمن 2024 عبر بوابة الإدارة العامة للاختبارات

ظهرت بشكل رسمي نتائج التاسع في صنعاء اليمن 2024 وجميع المحافظات للكثير والعديد من الطلاب، ويمكن الآن لجميع الطلاب والطالبات أن يقوموا بالدخول على بوابة الإدارة العامة للاختبارات والحصول على النتيجة التي سوف يتم ظهورها لهم على الفور، فضلًا يمكنك أن تقوم بإتباع كافة خطوات الاستعلام التي سوف يتم سردها لكم في الأسطر التالية، من أجل أن تحصل على النتيجة الخاصة بك.

نتائج التاسع في صنعاء اليمن 2024

ظهرت حالًا نتائج التاسع في صنعاء اليمن 2024 وايضًا في كافة المحافظات بداخل الجمهورية اليمنية، لذلك يمكنك أن تتابع خطوات الاستعلام وتحصل على النتيجة بكل سهولة وذلك وفق لتلك الخطوات التي سوف يتم سردها لكم في الآتي:

  • يجب عليك في البداية أن تقوم بالدخول على بوابة الإدارة العامة للاختبارات في اليمن.
  • ثم يتطلب منك أن تقوم باختيار الصف الدراسي التابع له، وهو الصف التاسع أو الثانوية العامة.
  • بعد ذلك سوف يجب عليك أن تقوم باختيار المدينة الخاصة بك وليكن صنعاء.
  • إدخال رقم جلوسك واسمك في الخانات المخصصة لهم.
  • النقر في النهاية على أيقونة الاستعلام.
  • في حالة إذا لن تقوم بإدخال البيانات في شكلها الصحيح والأماكن الصحيحة لها، سوف يتعذر حصولك على النتيجة، لذلك يجب عليك أن تقوم بإدخال النتيجة في مكانها الصحيح والرسمي.
  • وسوف يتم ظهور النتيجة لكم على الفور.

اعتراضات على نتائج التاسع في اليمن 2024

يوجد بعض الطلاب والطالبات الذين يريدون القيام بعمل اعتراضات على نتائج التاسع في صنعاء اليمن 2024 أو أي محافظة أخرى تابعة لهم، لذلك يمكنك التواصل مع إدارة المدرسة الخاصة بكم وإرسال سبب الاعتراض وبعد ذلك سوف يمكنك أن تقوم بدفع المصروفات الخاصة بكل مادة، وسوف تتمكن من الحصول على نتائج الاعتراض فور الإعلان عنها.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
Gehad hussin

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“خذلك 9999 شدة وانت قاعد”.. أقوى أكواد ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile وكيفية شحن الشدات بطريقة مضمونة 100%
إنضم لقناتنا على واتساب