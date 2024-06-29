تمتع بالإثارة والمتعة|.. إليك شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas

جاتا سان اندرس، لعبة تعتبر واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شعبية على مر الزمان، حيث تجمع بين الحرية الكاملة للاستكشاف والمغامرة في عالم مفتوح ضخم، وتاريخياً، اشتهرت اللعبة بتقديمها لشفرات تمكّن اللاعبين من تعديل تجربتهم بطرق مختلفة، سواء كان ذلك بزيادة المال، تفعيل قدرات خاصة، أو تغيير جوانب أخرى من اللعبة، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على أحدث الشفرات والأكواد التي يمكن للاعبين استخدامها في لعبة جاتا سان اندرس عام 2024، بالإضافة إلى استعراض لبعض الأكواد الكلاسيكية التي استخدمت في السنوات السابقة ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين محبي اللعبة.

شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas

بعد معرفة كيفية الحصول على شفرات لعبة جاتا سان أندرياس GTA San Andreas، من المهم استخدامها بحذر لتحقيق تجربة ممتعة ومثيرة في اللعبة، إليك بعض الشفرات المفيدة:

WHEELSONLYPLEASE : لجعل السيارة غير مرئية.

AFSNMSMW : لجعل السفن تطير.

BAGUVIX : للحصول على صحة لا تنتهي.

FULLCLIP : للحصول على ذخيرة غير محدودة.

LXGIWYL : للحصول على مجموعة من الأسلحة الحديثة.

HESOYAM : لاستعادة الصحة والحصول على درع.

KANGAROO : للقفزات الخارقة.

ANOSEONGLASS : لتفعيل وضع الأدرينالين.

BTCDBCB : لزيادة الوزن.

مزايا شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas