“أضبطها الآن” تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات بجودة عالية.. شغل لولو الشطورة طول اليوم

منذ بدأ الأجازة الصيفية ويبحث الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة الجديد؛ فهذه القناة حصلت على نسبة مشاهدات عالية بسبب البرامج والأغاني التي تذيعها، ويحب الأطفال هذه القناة كثيرًا بسبب الأغاني والأناشيد التي تعرض عليها، وعلى الرغم من أن شخصية لولو تعلم الأطفال الكسل والزن والمقارنة بين الأخوات إلا أن القليل من الآباء يلاحظ ذلك، وسنوضح لك كل هذه الأضرار في هذا المقال فتابع جيدًا.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

نقدم لكم تردد قناة وناسة الجديد 2024 على العرب سات والنايل سات أولاً وبعدها سنعرض مساوئ هذا الكارتون؛ حيث تفرح الأم بانشغال الأطفال أمام التلفاز لساعات طويلة لأنها بذلك تتمكن من الانتهاء من أعمال المنزل ولكنها لا تعرف كثرة أضرار كارتون وأغاني لولو، لنبدأ بالترددات أولاً:

تردد قناة وناسة على العرب سات

القم ر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي h.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة بيبي 2024

يمكنكم ضبط تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 عن طريق إتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتاح على جميع أجهزة الرسيفرات بمختلف أنواعها:-