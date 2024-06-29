نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس moe ye net لجميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميًا اليوم السبت عن ظهور نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس، وقالت الوزارة أن النتيجة سوف يتم رفعها على أكثر من موقع إلكتروني لتخفيف الضغط على موقع الوزارة مما يسهل حصول الطلبة على نتائجهم دون معاناة، ووجه الطلاب إلى ضرورة الدخول إلى المواقع المعتمدة من قبل الوزارة فقط، فيما يلي سوف نتعرف على رابط نتائج الصف التاسع اليمن وكيفية الاستعلام عنها.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024

في ظل ترقب طلاب الصف التاسع اليمن وأولياء أمورهم ظهور النتيجة بفارغ الصبر، أخيرًا أعلنت الوزارة عن اعتماد النتائج ورفعها إلى موقع الوزارة لتمكين الطلاب من الحصول عليها إلكترونيًا، كما وفرت الوزارة خدمة الاتصال هاتفيًا برقم 161 من أي هاتف أو من خلال يمن فورجي للاستعلام عن النتيجة وذلك باتباع التعليمات واختيار خدمة النتائج وادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ومن ثم سوف تتمكن من الحصول على الدرجات في جميع المواد ونسبة نجاح الطالب ومعرفة أسماء أوائل الطلاب.

كما أعلنت الوزارة عن تفاصيل النتيجة؛ حيث بلغت نسبة النجاح لطلاب الصف التاسع 88.10%، حيث تقدم لأداء اختبارات هذا العام عدد 238121 طالب وطالبة حضر منهم 275405، نجح منهم عدد 242638، ورسب حوالي 32767، وقالت الوزارة أن الاختبار التكميلي لمن رسب في مادة أو مادتين سوف يكون في التاسع من محرم.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024

يمكن لطلاب التاسع باليمن الحصول على نتائج التاسع من خلال موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

الضغط على خيار “نتائج الاختبارات”.

تحديد خيار “نتائج الصف التاسع”.

كتابة رقم جلوس الطالب بدقة.

الضغط على أيقونة “البحث”.

سوف تظهر النتيجة مفصلة بدرجات كل مادة على حدة.

نتائج الصف التاسع اليمن عبر موقع Yemenexam

يمكن أيضًا الاستعلام عن نتائج الصف التاسع عن طريق موقع الإدارة العامة للاختبارات وهو من المواقع المعتمدة من قبل الوزارة باتباع الخطوات التالية: