“أخيرًا لينك شغاااال”.. استعلم عن نتائج تاسع سوريا 2024.. هذا هو الرابط

قامت وزارة التربية والتعليم بالدولة السورية بإتاحة رابط إلكتروني للاستعلام عن نتائج تاسع سوريا بواسطة الإسم إو رقم الإكتتاب، والغرض من ذلك هو حصول كافة الطلاب وأولياء أمورهم على نتائجهم بسهولة ويسر، وأشارت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتيجة بصورة إلكترونية عقب الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق ثم مراجعتها واعتمادها من قبل الوزير، ليستطيع كافة الطلاب في المحافظات المختلفة التعرف على نتائجهم، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

نتائج تاسع سوريا

يتساءل العديد عن الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية وأيضًا الخطوات الواجب اتباعها ليستطيعوا الاستعلام عن نتائج تاسع سوريا، ويتعرفوا على الدرجات الذين يحصلون عليها في كل مادة دراسية، وخطوات الاستعلام هي:

أولًا التوجه إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بمنصة وزارة التربية وزارة التربية السورية.

القيام بعملية تسجيل الدخول على هذا الموقع عن طريق إدخال المعلومات المطلوبة منك.

بعد ذلك تحديد أيقونة نتائج الامتحانات.

اختيار المحافظة الذي ينتمي إليها الطالب الطالب.

إدراج كافة المعلومات المطلوبة مثل الاسم والرقم الإمتحاني الخاص بالطالب في الحقل المحدد له.

تأكد من صحة المعلومات المدرجة.

الضغط على زر بحث إو عرض النتيجة.

تريث لعدة ثواني حتى تظهر الدرجات في كل المواد المقررة والمجموع الكلى للطالب.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع

العديد من الطلاب والطالبات الذين يلتحقون بالصف التاسع يبحثون بصورة دائمة عن رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات، حتى يستطيعوا الحصول على نتيجتهم بصورة إلكترونية عن طريق التوجه إلى البوابة الإلكترونية الرسمية التي تم تحديدها للاستعلام عن النتائج، ولكل طالب يرغب في الاستعلام عن نتيجته عليه الدخول على هذا الموقع ثم السير على الخطوات التي تم ذكرها في الأعلى.