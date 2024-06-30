“استخرجها فورا bem.onec“ رابــط استخراج رقم المصادقة الثنائية البيام 2024 بالجزائر

من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بشكل مستمر في تلك الفترة هو كيفية الحصول على رقم المصادقة الثنائية البيام وهذا من أجل الوصول إلى نتائج شهادة البكالوريا وشهادة المتوسط داخل دولة الجزائر ويجب العلم أن رقم المصادقة الثنائية له دور في تأمين حساب الطالب، لذلك سوف نوضح لكم من خلال مقالنا خطوات الحصول عليه.

رقم المصادقة الثنائية البيام

إلى جميع الطلاب الذين يرغبوا في الحصول على نتائج البيام باستخدام رقم المصادقة الثنائية يرجى اتباع التعليمات الآتية:

أولا يجب الدخول على صفحة الديوان الوطني. ثانيا قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: الاسم، اسم المستخدم، كلمة السر، المحافظة، رقم المصادقة. بعد ذلك انقر على زر استعلام حتى تحصل على النتيجة بنجاح. يجب العلم أن المترشحين النظاميين لا يوجد لديهم خاصية المصادقة لذلك يجب عليهم ترك خانة رقم المصادقة خالية.

خطوات الحصول على رقم المصادقة الثنائي

في حالة عدم حصولك على رقم المصادقة الثنائية قم بتحميل تطبيق Google Authenticator وبعدها سوف يتطلب منك تمرير QR وهو يوجد في الاستمارة من الأسفل الجهة اليسرى، في الخطوة التالية سوف يظهر لك كود مكون من ست ارقام قم بإدخاله بشكل دقيق في الحقل المخصص، ولكن يجب العلم أن هذا الكود يتم تغييره كل ثماني ثواني.

رابط الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط

قم باتباع الخطوات التالية للإطلاع على نتائج شهادة التعليم المتوسط: