moe.edu.kw.. نتائج الثانوية العامة الكويت 2024 بالرقم المدني عبر موقع المربع الإلكتروني

نتائج الثانوية العامة الكويت 2024 هذا هو الشغل الشاغل لدى طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، تقدم الكثير من الطلبة والطالبات لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، وسجلت وزارة التربية والتعليم الكويتية أعلى نسب من الحضور، وأكدت الوزارة بأن عدد الحضور أعلى كثيراً عن الثلاثة سنوات الماضيةى، وهذا نظراً لما طبقته وزارة التربية والتعليم من إجراءات وقائية تضمن الحفاظ على صحتهم، وخاصةً بأن هناك الكثير تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، وكان الطلاب يشعرون وقتها بالقلق، مما حاول الكثير من الطلاب تعويض السنوات الدراسية الماضية وأن يحققون أعلى نسب النجاح لتحقيق أهدافهم، ترقبوا معنا التقرير التالي عبر موقعنا البديل للإطلاع على نتائج الثانوية العامة الكويت 2024.

نتائج الثانوية العامة الكويت 2024

لقد مضى الكثير من الوقت وأخيراً قد حان الموعد لكي تطمئن قلوب طلاب الثانوية العامة الكويت ويحصدون مجهود الثلاثة سنوات، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم الكويتية عبر الصفحة الرسمية بأن أعمال التصحيح مازالت مستمرة حتى الآن لكن سوف يكون هناك ارتفاع في نسب النجاح عن العام الدراسي الماضي، وهذا يعود لما وضعته الوزارة من قواعد جعلت الامتحانات تسير بشكل أفضل دون أي مشاكل، وفور الانتهاء من رصد الدرجات سوف يتم الكشف عن نتائج الثانوية العامة ويتم رفع النتائج إلأكترونياً وهذا ما نوضحه لحضراتكم في الفقرة التالية.

رابط خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت

للبدء في استخراج النتائج بشكل الكتروني بأقل وقت ومجهود دون الذهاب للمدرسة بعد 24 ساعة من ظهور النتائج يرجى اتباع الخطوات التالية: