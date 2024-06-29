مفاجأة في سعر الذهب العراق بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
مفاجأة في سعر الذهب العراق بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024

في ظل حالة من الاضطراب الاقتصادي التي يمر به العالم، أصبحت الأسعار ترتفع بشكل غير طبيعي، وكان من بينها أسعار الذهب، التي زادت في الآونة الأخيرة، ومع صباح تعاملات اليوم السبت الموافق 29 من شهر يونيو 2024 في العديد من المحلات والبورصات المعنية بتحديد السعر، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كم سعر الذهب في العراق؟

وجاءت أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، وفقًا للأتي:-

  • وصل سعر الذهب من عيار “24” لـ 96.964 دينار عراقي.
  • كذلك فإن سعر عيار “12” بلغ نحو 48.638 دينار عراقي.
  • هذا فإن سعر الـ “21” سجل 84.830 دينار عراقي.
  • إضافة إلى أن سعر الأوقية الذهبية سجلت نحو 3.015.68 دينار.
مفاجأة في سعر الذهب العراق بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024
مفاجأة في سعر الذهب العراق بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024

تحديث سعر سبائك الذهب في العراق

ووفقًا لأخر تحديث لأسعار سبائك الذهب في العديد من المحلات والبورصات المخصصة للبيع والشراء، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

  • وصل سعر سبيكة الذهب من وزن جرام “10” لـ 995.869 دينار عراقي.
  • هذا وأن سعر سبيكة الذهب وزن “5” نحو 503.842 دينار عراقي.
  • هذا وأن سعر الذهب جرام “1” نحو 106.566 دينار.
  • كما سجل سعر سبيكة الذهب التي تزن كيلو فهو 97.556.935 دينار.
  • سعر الذهب التي تزن نصف كيلو نحو “48،865،348” دينار عراقي.
  • السبيكة التي تزن 50 جرام تبلغ 4.911،785 دينار عراقي.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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