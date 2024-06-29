مفاجأة في سعر الذهب العراق بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024

في ظل حالة من الاضطراب الاقتصادي التي يمر به العالم، أصبحت الأسعار ترتفع بشكل غير طبيعي، وكان من بينها أسعار الذهب، التي زادت في الآونة الأخيرة، ومع صباح تعاملات اليوم السبت الموافق 29 من شهر يونيو 2024 في العديد من المحلات والبورصات المعنية بتحديد السعر، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كم سعر الذهب في العراق؟

وجاءت أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، وفقًا للأتي:-

وصل سعر الذهب من عيار “24” لـ 96.964 دينار عراقي.

كذلك فإن سعر عيار “12” بلغ نحو 48.638 دينار عراقي.

هذا فإن سعر الـ “21” سجل 84.830 دينار عراقي.

إضافة إلى أن سعر الأوقية الذهبية سجلت نحو 3.015.68 دينار.

تحديث سعر سبائك الذهب في العراق

ووفقًا لأخر تحديث لأسعار سبائك الذهب في العديد من المحلات والبورصات المخصصة للبيع والشراء، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-