فقط بالرقم القومي.. التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2024 والشروط والأوراق المطلوبة

قامت الحكومة المصرية بإطلاق معاش تكافل وكرامة وهو مبلغ من المال يتم صرفه شهريا للأشخاص محدودة الدخل كما يمكن لذوي الإحتياجات الخاصة أيضا الحصول وكبار السن ولكن وضعت الحكومة مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

معاش تكافل وكرامة

وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى طالبي معاش تكافل وكرامة والتي جاءت على النحو الآتي:

يشترط أن تكون الأسر المتقدمة لطلب المعاش تمتلك أولاد بداية من حديثي الولادة وحتى سن 18 سنة.

في حال إذا كان طالب الدعم من كبار السن يجب أن يتعدى عمره 65 سنة.

عدم استفادة المتقدم من برامج الدعم الأخرى.

في حالة وجود أجر تأميني لدى طالب الدعم يجب أن لا يتعدى 400 جنيه شهريا.

إذا كان طالب الدعم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يجب تقديم قومسيون طبي يثبت الإعاقة ودرجتها.

عدم امتلاك طالب الدعم لأي أصول بأسمه.

الوثائق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

يجب تحضير تلك الأوراق وتقديمها عند طلب معاش تكافل وكرامة: