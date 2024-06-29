“الكشوفات كاملة pdf” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عموم المحافظات موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرةK تسعى دائما وزارة العمل والشؤون العراقية إلى توفير سبل الدعم المختلفة للمواطن العراقي، ومن ضمن برامج الدعم المميزة هو برنامج الرعاية الاجتماعية، وفي الفترة الحالية نجد أن عمليات البحث في زيادة مستمرة بهدف التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وذلك بعد أن تم الإعلان عن اقتراب موعد توفير الكشوفات، لذا نوفيكم شروط الحصول على الوجبة السابعة مع توضيح خطوات الاستعلام.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

إلى الراغبين في معرفة الخطوات المتبعة للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة متابعة النقاط التالية:

زيارة الموقع الرسمي الذي يوفر كشوفات الوجبة الأخيرة وهو منصة مظلتي.

يتوجب إدخال الرمز المرئي.

ثم النقر على الخدمات الإلكترونية ومنها اختيار الوجبة الأخيرة.

إدخال البيانات المطلوبة ومن ثم النقر على التالي.

تظهر كافة الكشوفات قم بالنقر على تحميل الملفات.

عقب انتهاء التحميل قم بفتح الملف ومن ثم البحث عن الاسم.

ما هي شروط الوجبة الاخيرة الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تقييد دعم الرعاية الاجتماعية بعدة شروط، وتأتي الشروط متمثلة في الآتي: