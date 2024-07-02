لولو كل يوم بتغني أغنية جديدة.. تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024.. القناة المفضلة لدى كافة الأطفال

تعد قناة وناسة واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي تقدم محتوى تعليمي هادف ومفيد للأطفال، بالإضافة إلى مزجها بين المحتوى الترفيهي والتشويقي الذي يجذب الأطفال، بالتالي يصبح المحتوى الذي تقدم القناة غير ممل، كما تحرص القناة على تعليم الأطفال الأرقام والحروف، والقيم والمبادئ من خلال الأناشيد التي تعرضها، لذلك في مقالنا سنتعرف معًا على كل ما يخص القناة من ترددها الجديد ومميزاتها.

تردد قناة وناسة 2024

بعد تزايد عمليات البحث أصبح الآن متاح تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وهذا هو تردد القناة الجديدة:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11595.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: HD.

قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

قامت القناة بتوفير تردد جديد لها على القمر الصناعي عرب سات، وهذا التردد كما هو متمثل على النحو التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: SD.

ما هي مميزات قناة وناسة للأطفال؟

تسعى إدارة قناة وناسة على تقديم برامجها وأغانيها بجودة عالية من صوت وصورة، بالإضافة إلى الكثير من المميزات الأخرى: