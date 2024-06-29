مشاهدة مسلسل لعبة حب الحلقة 54 مترجمة ديلي موشن

ينتظر الجميع عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 54 وهو من المسلسلات التركية التي حازت على نسب متابعة كبيرة وذلك لما يعرضه من أحداث شيقة حيث أنه يشبه في أحداثه مسلسل حب للإيجار وتدور قصته حول مالك الذي يمتلك شركة تصميم أزياء وسوف يقوم عمه بإرسال فتاة له لتوقع مالك في حبها وهذا بعد أن يدفع لها المال، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل لعبة حب الحلقة 54

شهدت الحلقة السابقة الكثير من التطورات وبالتحديد بعد أن قام جبران بالوصول إلى المجموعة الشتوية الخاصة بمالك وسوف يخبر الإعلام بأن تلك المجموعة هي مجموعة من تصميم شركة جبران وسوف يقوم جبران بإرسال الدعوة لكل من رامي وسيرين وسوف يطلب رامي من مساعد جبران أني يرسل له المجموعة كاملة وسوف يجدها مجموعة مالك بالفعل وسوف يعرف أن جبران كان يستغله وسوف يذهب له ويقوم بضربه.

من جهة أخرى سوف يعترف رامي بأنه الفاعل وليس سيرين وبعد أن يتلقى مالك الخبر سوف يذهب لمنزله وتذهب معه كل من نانا وسما وفي ذلك الموقف سوف تقترح سما بأن يقوموا بتنفيذ مجموعة جديدة ويتم تنفيذها في خلال 15 يوم وهذا ما سوف يحدث بالفعل، من المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة العديد من التطورات.

موعد عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 54

يعرض مسلسل لعبة حب من الأحد إلى الخميس على قناة إم بي سي 1 وهذا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، ويمكنكم أيضا متابعة المسلسل من خلال منصة شاهد vip.