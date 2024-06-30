“جميع المحافظات”.. نتائج الصف الثالث المتوسط PDF 2024 عبر بوابة نتائجنا

قالت وزارة التربية والتعليم في العراق إنه تبقى أيام قليلة لإعلان نتائج الثالث المتوسط للعام الدراسي 2024 PDF في جميع محافظات العراق، حيث أن الطلاب قد انتهوا من الاختبارات قبل دخول عيد الأضحى المبارك، وأشارت الوزارة إلى أنه تم استكمال التصحيح بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ويتم حالياً رصد الدرجات ومراجعتها لإعلانها في أقرب وقت ممكن على موقع الوزارة، ومن أجل معرفة كيفية الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط PDF وموعد إعلانها، يرجى متابعة المقال التالي.

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق PDF للعام الدراسي 2024

ومن جانبها فقد قامت الجهات المختصة بوزارة التربية العراقية، بالإعلان عن أنه قد تم الآن الانتهاء من التصحيحات في جميع أنحاء دولة العراق، كما أنه بعد الانتهاء من عملية المراجعة سوف يتم إعلان النتيجة على موقع الوزارة لتوفير نسخة PDF لكل طالب من النتيجة، كما أشاروا إلى أنه سوف يتم إعلان النتيجة في الأيام المقبلة.

الاستعلام عن النتيجة PDF لعام 2024

وزارة التربية العراقية قدمت خدمة البحث الإلكتروني لتمكين جميع الطلاب من الحصول على النتيجة من أي مكان، ويمكنك الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً: اذهب إلى موقع نتائج العراق.

ثانياً: اضغط على أيقونة تسجيل الدخول وادخل جميع معلوماتك.

ثالثاً: انقر على أيقونة النتيجة.

رابعاً: حدد نتيجة الثالث المتوسط.

خامساً: اختر المحافظة التي بها مدرسة الطالب، ثم اختر الدور الأول.

سادساً: أدخل جميع معلومات الطالب.

سابعاً: اضغط على عرض النتيجة وثم اطبع النتيجة PDF على هاتفك.

بعد ذلك قم بالبحث عن اسمك في الكشوفات.

خطوات استخراج نتيجة الثالث المتوسط 2024

يمكنك استخراج النتيجة من موقع نتائجنا الإلكتروني، باتباع الخطوات التالية: