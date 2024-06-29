اوعى يضحك عليك.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024 ونصيب الفرد في البطاقة

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024 هذا ما يهتم به الكثير من المواطنين وخاصةً الفئة المتعففة التي تنتظر حلول كل شهر جديد للحصول على السلع التموينية، يعتمد الكثير من الأشخاص على الحصة التموينية لأ،ها توفر لهم الكثير من السلع الزيت والسكر والأرز والمكرونة، كما يحصل الكثير على مختلف السلع من الجبن والعسل والحلوى والمربى والمنظفات والدقيق وغيرها الكثير من خلال ما يوفره من فارق نقاط الخبز ،

خلال الفترة الماضية انتشرت أخبار كثيرة بأن وزير التموين طالب الحكومة ب زيادة سعر كيلو السكر المعبأ على بطاقة التموين ليكون 18 جنيه، ولكن رفضت الحكومة تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي مراعاة لظروف المواطنين، وأكدت الحكومة بأن سعر السكر وجميع السلع في البطاقة التموينية لا يوجد بها أي تغيير، واليوم عبر موقعنا البديل نتعرف سوياً على قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024 .

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024

تبدأ عملية صرف المستحقات الشهرية مطلع كلب شهر وحتى اليوم العشرين من نفس الشهر، ومن المقرر أن تبدأ صرف مقررات شهر يوليو غداً الأحد وتأـي الأسعار على النحو التالي:.

سكر معبأ كيلوغرام 12.60 جنيه.

أرز معبأ 1 كيلوغرام 12.60 جنيه.

زجاجة الزيت 800 مللي 30 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جرام 5 جنيهات.

مكرونة معبأة 400 جرام 6.50 جنيه.

دقيق معبأ 1 كيلوجرام 18 جنيهًا.

مكرونة معبأة 800 جرام 13 جنيهًا.

فول معبأ 500 جرام 9 جنيهات.

عدس مجروش 500 جرام 21 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جرام 36 جنيهًا.

صلصة 300 جرام 8 جنيهات.

مربى 350 جرامًا 16 جنيهًا.

تونة مفتتة 140 جرامًا 18 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جرمًا 14 جنيهات.

نصيب الفرد في البطاقة التموينية

بعد أن قامت الحكومة بحذف 20 مليون مواطن من المنظومة التموينية، كشفت بأن الفترة القادمة يكون هناك أخبار سارة واتاحة فرصة للمستحقين الغير مستفيدين الانضمام إلى المنظومة التموينية، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتغير أي في حصة المواطن، حيث يصل نصيب الفرد في البطاقة التموينية 50 جنيه وتصل حتى 200 جنيه للبطاقة المكونة من 4 أفراد، ونصيب الفرد من الخبز 150 رغيف خبز شهرياً.