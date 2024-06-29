“onefd edu dz” كشف نقاط المراسلة 2024 الجزائر | | استخراج نتائج اثبات المستوى عبر الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد

تزيد عمليات البحث في الفترة الماضية حول كشف نقاط المراسلة 2024 في الجزائر، حيث يترقب الطلاب ظهور النتيجة لمعرفة درجاتهم وتحديد المسار التعليمي الذي سيخوضونه، وعند ظهور النتيجة يمكنك الاستعلام عنها من خلال الدخول على الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

كشف نقاط المراسلة 2024

يمكنك الاستعلام عن كشف نقاط المراسلة 2024 عندما تصدر الوزارة بيان على صفحاتها الرسمية بظهور النتائج، وصرحت الوزارة بأن النتيجة ستصدر على مراحل أي كل مرحلة ستشمل عدد ولايات معينة وهذه طريقة لتجنب حدوث ضغط على الموقع وبالتالي يتمكن الجميع من معرفة نتيجتهم بسرعة بدون حدوث أي تحميل يؤدي لبطيء الموقع، وفيما يلي مراحل ظهور النتيجة حسب الولاية:

المرحلة الأولى: مستغانم، الجلفة، باتنة، تمنراست، بسكرة، شلف، سطيف، أدرار.

المرحلة الثانية: الجزائر، عنابة، الوادي، القسنطينة، تلمسان، بشار، سوق أهراس، ورقلة.

المرحلة الثالثة: الأغواط، سكيكدة، تيزي وزو، بجاية، عين دفلي، وهران، تبسة، تيارت، سعيدة.

خطوات الاستعلام عن كشف نقاط المراسلة 2024

تشير المصادر إلى أن كشف نقاط المراسلة 2024 سيكون يوم غداً الأحد الموافق 30 يونيو وسيتم الإعلان عنها في المواقع الرسمية وغير الرسمية وحينها يمكنك الاستعلام عن النتيجة ثم طباعة كشف النقاط للتسجيل به في الموسم القادم من خلال الخطوات التالية: