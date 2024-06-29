نتيجتك “هنا”.. رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء وحضرموت وعدن

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في محافظات اليمن، من التعرف على نتائج الصف التاسع، التي تمثل أهمية كبيرة لجميع الطلبة المتقدمين، بالإضافة إلى أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب، بعد الانتهاء من الامتحانات التي وافقت يوم 12 من شهر مايو 2024، حتى أنه يمكن الاستعلام عن النتائج والتعرف على الدرجات التي تؤهل الطالب في التقديم إلى المرحلة الدراسية.

عرض نتائج نتائج الصف التاسع اليمن 2024 وصنعاء وعدن

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن وبمختلف المحافظات، عبر رقم هاتف تُخصصه الوزارة، لسهولة الإطلاع على النتائج، بإتباع الخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

يُرجى الإتصال عبر رقم “161”.

بالإضافة إلى الإتباع للخدمة الصوتية.

التبليغ برقم الجلوس الخاص بكل طالب.

مع انتظار رسالة نصية تضمن النتائج والدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

خطوات استعلام نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء وحضرموت

وعن الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن ومحافظتها، وفقًا لما يلي:-