7000 شدة شحن ببجي مجانا في ثواني معدوده.. طريقة شحن شدات ببجي 2024 عبر الموقع الرسمي

لعبة ببجي احد الالعاب الشهيره التي يمكن من خلالها ان تقضى وقت رائع من منافسة مغامرة رائعة، حيث أن البحث تزايد من اللاعبين عن كيفية الحصول على شهادات ببجي فهي من الأشياء التي تمنحهم شراء ملابس واكسسوارات وادوات وسيارات من الاشياء الاخرى وتساعدهم في تحقيق مستويات متقدمة في وقت سريع فان هذه الشدات ايضا توفر لهم اسلحة متنوعة لاستخدامها في اللعبة والفوز بسهولة لذلك توجد طريقه لشحن شدات ببجي سهله وبسيطه يمكن أن يتبعها اللاعبين وسوف نعرضها لكم خلال الفقرات التالية.

شحن شدات ببجي

من خلال شدات ببجي سوف تحصل على امتيازات كثيره في اللعبه فهي تعزز التجربة والمغامرة وتجعلها اسهل وسوف تكون من احد اللاعبين المحترفين في هذه اللعبة لذلك يجب عليك اتباع عدة خطوات للحصول على هذه الشهادات وتتمثل فيما يلي:

اضغط على موقع لعبه ببجي الرسمي وقم بتسجيل الدخول سماع ادخل الرقم التعريفي للعب.

وبعد ذلك اذهب الى المتجر وحدد حزمة الشدات التي ترغب في شرائها واختار طريقة الدفع التي تتناسب معه وبعد استكمال عملية الدفع.

واتباع التعليمات المطلوبة سوف يتم اضافه الشدات الى حسابك.

اسعار باقات شدات ببجي

تختلف الأسعار تبعا لعدد ارشادات حيث ان اللاعب يختار العدد الذي يتناسب مع احتياجاته وميزانيته ولذلك توجد باقه سريعة تتكون من 60 شده يمكن شرائها مقابل 24.99 دولار امريكي وايضا باقة متوسطه يكون سعرها 124 دولار في مقابل 30 شده وباقة اخرى كبيرة تحصل من خلالها على 600 شده يكون سعرها 249 دولار امريكي.