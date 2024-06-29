“كٌل عَام وأنتم بخير” بطاقة تهنئة العام الهجري الجديد 1446 للأهل والأصحاب Happy New Hijri Year

يتبقى أيام قليلة على العام الهجري الجديد 1446 لذلك يبحث الجميع عن بطاقة تهنئة العام الهجري الجديد 1446 ليرسلوها لأصدقائهم وأحبائهم ليهنئهم بهذه المناسبة الدينية الجميلة، وسيوافق اليوم الأول من العام الهجري الجديد يوم الأحد الموافق 7 يوليو، ومن أساليب التهنئة بهذه المناسبة إرسال الرسائل والعبارات والبطاقات الملونة وكذلك الصلاة والدعوات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

بطاقة تهنئة العام الهجري الجديد 1446

نقدم لكم مجموعة من البطاقات ورسائل التهنئة الجميلة بهذه المناسبة الدينية العظيمة، ارسل هذه البطاقات لأصدقائك وأحبائك على مواقع التواصل الاجتماعي أو اكتبها في بوستات:

اليـوم تُلامس عقارب ساعاتنا سنة جديدة من أعمارنا ، اجعلها سنة خير وصلاح وتحقيق امنيات يارب.

اسأل الله الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية في جنة قطوفها دانية.

كل عام وانتم الى الله اقرب ومنه اخوف وبه اعرف والى دار كرامته اسبق.

تهنئة مقدمة باسمي إلى جميع المسلمين في العالم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

بالكلمات التي يصوغها القلب بدلًا من العقل، الكلمات المعطرة بالحب والشوق وعبير المحبة، أهنئكم بمناسبة العام الهجري الجديد، كل عام وأنتم بخير.

بالكلمات التي يصوغها القلب بدلًا من العقل، الكلمات المعطرة بالحب والشوق وعبير المحبة، أهنئكم بمناسبة العام الهجري الجديد، كل عام وأنتم بخير.

ها هي السنة الهجرية الجديدة صارت على الأبواب، فاللهم اجعلها بلا أوجاع ولا فراق، اللهم اجعلها خالية من المصائب والخدلان يا رب اجعلها سنه هجرية مليئة بالأفراح والعافية كل عام وأنتم بخير.

عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1446

إليك مجموعة أخرى من رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد وكل عام وأنتم بخير: