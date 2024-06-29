NOW كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق

مازالت الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، تُثير جدل كبير في العديد من المحافظات العراقية، حتى أن هذا البرنامج يتضمن شريحة كبيرة من المواطنين، الغير قادرين على العمل ومن أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بما توفر لهم دعم مادي ملائم أمام الجميع، حتى أنه يمكن الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

مع اقتراب صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق، فأصبح من السهل إمكانية الاستعلام عن كشوفات المشمولين في الرعاية، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

الانتقال لمنصة مظلتي.

ثم يتم إدخال بيانات تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

كما يجب أن يتم تحديد الوجبة التي عليها الدور.

على أن يتم إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية.

الضغط على أيقونة “بحث” أو “تنزيل”.

ليتم تنزيل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق

أما عن المتقدمين الجدد، الراغبين بالتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية، ولكي تتمكن من الحصول على الدعم المادي، وفقًا للشروط التي نصت على النحو الأتي:-