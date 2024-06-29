شوف الأرب بكام.. سعر الأرز الشعير اليوم السبت 29 يونيو 2024 في الأسواق المحلية بداية التعاملات الصباحية

زادت معدلات البحث على جوجل حول سعر الأرز الشعير اليوم السبت 29 يونيو 2024 لأنه سلعة أساسية والعرض والطلب عليها مستمر، يحرص الكثير من التجار على معرفة الأسعار الرسمية في الأسواق المحلية من أجل الشراء، حيث يعتبر الأرز الشعير واحدة من السلع الأكثر شراء والاعتماد عليها كبير للغاية، ولذلك تحاول وزارة التموين والتجارة الداخلية أن توفرها بشكل أكبر لعدم حدوث أي نقص في الكميات المطروحة في الأسواق،

أقترب موعد زراعة الأرز ويستعد المزارعين لوضع البذور وتحديد كمية الإنتاج، مما يستعد الكثير من التجار ووزارة التموين في التعاقد من الآن لحجز حصتهم التي يحققون منها، خلال هذه الفترة هناك حالة من الاستقرار في أسعار الأرز والكثير من السلع ولذلك نوضح لحضراتكم عبر التقرير التالي سعر الأرز الشعير اليوم السبت 29 يونيو 2024 .

سعر الأرز الشعير اليوم السبت 29 يونيو 2024

تتابع الحكومة أول بأول حركة الأسواق والتأكد من ضبط التسعير الرسمية لعدم حدوث أي تلاعب حفاظاً على حقوق المواطن، حيث شهد سعر الأرز الشعير اليوم استقرار ملحوظ على أن تأتي الأسعار على النحو التالي في جميع الأسواق المحلية:.

تراجع سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة بقيمة 800 جنيه ليسجل اليوم 16 ألف جنيه للطن.

كما تراجع سعر طن الأرز الشعير بقيمة 400 جنيه ليسجل سعر الطن الحبة الرفيعة 15 ألف جنيه.

كما سجل سعر طن الأرز الأبيض الحبة العريضة في الأسواق المحلية اليوم نحو 23.100 جنيه.

ووصل سعر طن الأرز الأبيض الحبة الرفيعة 22.100 جنيه.

أسعار الأرز في الأسواق اليوم

تراجع ملحوظ بقيمة تتراوح ما بين 400 و حتى 800 جنيه حسب النوعية مع بداية التعاملات الصباحية ليوم السبت 29 يونيو على أن تأتي الاسعار بالكيلو كما يلي:.