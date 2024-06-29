ظهرت الآن…. نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024، التي تعد من أكثر الأمور التي تهم الكثير من المواطنين وأعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية أن الوزارة انتهت من تصحيح أوراق الإجابة في جميع المراحل الدراسية لتتمكن الطلاب من الإستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى المدارس والتعرض للإزدحام والتكدس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في عمان 2024 .

نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بعمان عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج الطلاب عمان 2024، والذي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال إتباع الخطوات .

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان على الإنترنت.

ادخل على الصفحة الرئيسية واختر نتائج الطلاب 2024.

حدد الفصل الدراسي .

ثم ادخل بيانات الطالب المراد الإستعلام عنه.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر نتيجة الطالب أو الطالبة المراد الاستعلام عنه.

أما في حالة عدم ظهور النتيجة يجب التوجه لإدارة المدرسة التابع لها الطالب.

رابط الإستعلام عن نتائج الطلاب عمان 2024 عبر تطبيق ولي الأمر

كما أعلنت وزارة التعليم العمانية عن تخصيص تطبيق الكتروني للإستعلام عن نتائج الطلاب بعمان تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور ، والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية: