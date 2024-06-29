رابط التسجيل في سكنات عدل 3 والشروط المطلوبة للاستحقاق

وزارة الإسكان أعلنت عن استقبال طلبات سكنات عدل 3 لجميع المواطنين، حيث انها تعد المرحلة الثالثة من برنامج سكنات عدل هدفها توفير وحدات سكنية ميسرة لعدد كبير من المواطنين الجزائريين على الحصول على سكن، وان الحكومة تحدد عدة شروط يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين للحصول على سكنات عدل، وكذلك يجب توفير بعض الوثائق والاوراق المطلوبة التي سوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

يمكن الأشخاص التسجيل في سكنات عدل الإلكترونية عبر مواقع وكاله العدل الإلكتروني بخطوات سهله وبسيطه سوف نتعرف عليها

اضغط على موقع وكالة عدل الالكتروني ثم اضغط على انشاء حساب.

وبعد ذلك قم بتسجيل الحساب إذا كنت قمت بالتسجيل قبل ذلك.

وقم بملأ نموذج التسجيل الالكتروني واحرص على ان تكون المعلومات صحيحة ودقيقة.

ارفق الاوراق والمستندات المطلوبه وبعد ان تتاكد من صحتها اضغط على ارسال الطلب.

ثم طباعة وصل الاستلام.

شروط التسجيل في سكنات عدل

يمكن أن نتعرف على شروط التسجيل في سكنات عدل والتي تتمثل فيما يلي:

يجب ان يكون الشخص جزائري الجنسيه.

ويجب أن يكون الدخل الشهري يتراوح من 24 الف دينار الى 118 الف دينار ان يكون عمره متقدم من 19 عام الى 70 عام.

ويجب أن يقوم بتسديد الرسوم المطلوبة.

الاوراق المسندات المطلوبه للتسجيل في سكنات عدل 3

يجب ان تتوفر بعض المستندات التي تتمثل فيما يلي للتسجيل في سكنات عدل