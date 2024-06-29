“رسمياً” نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للاختبارات

نتائج الصف التاسع اليمن 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية ظهور نتائج الصف التاسع اليمن للعام الدراسي 2023/2024 رسميًا، وذلك فقط عن طريق رقم جلوس الطالب، كما أعلنت الوزارة عن طرق الاستعلام عن النتائج بطريقة بسيطة وسهلة سواء من موقعها الإلكتروني أو من خلال رقم الهاتف.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024

يشهد شهر يونيو من كل عام موعد الترقب والانتظار بلهفة لظهور نتائج الصف التاسع اليمن 2024 لآلاف الطلاب ممن خاضوا اختبارات الصف التاسع، وهو يوم حاسم يتحدد فيه مستقبل الطلاب، حيث الوصول للمرحلة الثانوية أو عدم إدراكها، وفي إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم اليمنية وتسهيلاً على طلابها الأعزاء، فأطلقت الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج من خلال الاتصال على رقم (161) من أي هاتف ثابت أو من خلال يمن فورجي، وذلك حيث يجب إتباع التعليمات الصوتية وتختار النتائج وتقوم بتسجيل رقم الجلوس الخاص بك ومن ثم ستتمكن من الحصول على درجات الطالب في جميع المواد الدراسية وتتعرف على نسب نجاح الطلاب وكذلك يمكنك معرفة أسماء الأوائل.

لينك نتائج الصف التاسع اليمن 2024

انتهت وزارة التربية والتعليم اليمنية من رصد وتجميع درجات الطلاب وجاري الآن العمل على إعلان نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس الخاص بالطالب، حيث يمكن الاستعلام عن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال الإدارة العامة للاختبارات، وكل ذلك عن طريق الخطوات التالية:-