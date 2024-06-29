“بكل سهولة”.. طريقة الإستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن وحضرموت 2024 والمحافظات الأخرى

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول نتائج الصف التاسع في مختلف محافظات اليمن، بالإضافة إلى أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات، نظرًا لتحديد مستقبلهم الدراسي لكي يتمكنوا من الدخول إلى المرحلة الدراسية الجديدة، وفقًا للمجموع المتحصل عليه كل طالب، مع العلم أن وزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، لكي يتم الإعلان عن النتائج.

الإستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن والمحافظات

يمكنك الإستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن ومختلف المحافظات الأخرى، لمعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم التقدم إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت.

كذلك يجب القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

مع اختيار خدمة “الاستعلام عن النتائج”.

القيام بكتابة رقم الجلوس ورمز التحقق المرئي.

مع النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم الكشف عن تفاصيل النتائج بمختلف الدرجات.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع

ولكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في محافظات اليمن، والتعرف على الدراجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وهي الطريقة الأخرى للاستعلام عن النتائج، كما في الخطوات التالية:-