الان.. صرف منحة 300 دينار تونس 2024 في حسابات المستفيدين بعد دقائق

أطلقت حكومة التونس، منحة 300 دينار تونس أمام جميع المواطنين المتقدمين، فضلاً عن أن هذه المنحة تُساعد العديد من المواطنين والأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، حتى أن هذه المنحة تعمل على توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص المتقدمين، بالإضافة إلى أن المستفيدين يتساءلون عن موعد صرف المنحة لشهر يوليو، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي شروط منحة 300 دينار تونس؟

وتتمثل أبرز شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس، أمام جميع المواطنين في مختلف أنحاء محافظات تونس، وفقًا للأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية التونسية.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيم دائم في دولة تونس.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.

ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 180 دينار تونس.

ألا يكون مسجل في التأمينات الاجتماعية التونسية.

عدم توافر أي أصول أو سجلات تُجارية تمنع المتقدم من التسجيل في المنحة.

متى موعد صرف منحة 300 دينار؟

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن صرف منحة 300 دينار تونس يتم العمل على صرفه في بداية كل شهر ميلادي، ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في مختلف المحافظات التونسية، بالإضافة إلى أنه إذا وافق الصرف يوم عطلة يتم العمل على صرف المنحة سواء بالتقديم أو التأخير، حتى يتم إيداع قيمة المنحة في جميع حسابات المستفيدين البنكية، لكي يحصل الجميع على مستحقاتهم المالية.